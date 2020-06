Il ministro Manfredi: «Più contratti e laboratori, così riparte l'Università»

LEGGI ANCHE

«Uno dei temi fondamentali è aumentare il numero di studenti che accedono all'Università, garantendo maggiormente il diritto allo studio con forme di sostegno al reddito e più residenze per i fuori sede. Un altro punto importante è avere una offerta più ampia per i diplomati negli istituti tecnici e professionali, che al momento hanno opportunità ridotte: anche Almalaurea dice che quasi l'80 per cento delle matricole provengono dai licei».«C'è la necessità di fare un investimento sostanzioso sulle infrastrutture: occorrono aule e laboratori più moderni ed efficienti per usare le nuove tecnologie che rappresentano un ausilio decisivo, come si è visto con l'emergenza Coronavirus».«Investire nei ricercatori è già una priorità, e la percentuale troppo bassa rispetto ad altri Paesi: per questo, nel decreto Rilancio e nel Milleproroghe, sono previsti 6000 contratti. Il piano non ha precedenti ma i numeri totali sono ancora piccoli rispetto a quelli di Germania e Francia. In particolare, occorre sostenere la ricerca di base perché possa essere competitiva su uno scenario internazionale e, con le industrie, favorire la ricerca industriale, dal digitale all'economia green, settori decisivi per la trasformazione e la crescita del Paese».«Stiamo lavorando sui progetti: nelle prossime settimane valuteremo l'impatto economico degli investimenti e quindi le misure concrete per potere poi agire».«È un argomento toccato da tutti i relatori nella discussione agli Stati generali. Il vero nodo è l'accesso al mondo della ricerca, creando più opportunità e quindi più concorsi e facendo in modo che avvengano con regolarità, riducendo i tempi di attesa».«Per loro, è previsto un intervento specifico finalizzato a favorire lo studio nell'area digitale e Stem (Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) in cui hanno percentuali di accesso all'Università più basse. Ma, proprio in questi settori, c'è una maggiore domanda di lavoro qualificato».«Provvedimenti sul punto sono nel decreto Semplificazione e nel Family act».«Sì, rientra nelle misure predisposte con il piano assunzioni: nei giorni scorsi 1600 ricercatori sono stati attribuiti alle università e nelle prossime settimane un altro provvedimento attuativo dà il via a 4400 concorsi, valorizzando il rientro dei cervelli dall'estero e l'accesso dei giovani».«Ho seguito il dossier con ministro Roberto Speranza, e ci sono già altre iniziative in corso per sviluppare nuovi farmaci e molecole utili a contrastare il coronavirus. Con fondi Ue e nazionali».«È il lavoro più difficile che si profila: cercare di semplificare. Con un decreto specifico, personalmente punto a modificare alcuni articoli su università e ricerca sia in tema di acquisti sia di rendicontazioni e incombenze burocratiche a cui sono sottoposti i ricercatori, in modo da ridurre il tempo dedicato a questi oneri insopportabili».«Si procede con l'abilitazione scientifica per i posti di ruolo. Ma ci sono alcuni disegni di legge per dottorati e assegni di ricerca: a fine emergenza, è questo un tema che cercherò di affrontare con proposta unitaria per favorire maggiore rapidità nell'accesso».«Si è trovato un finanziamento importante per le borse di specializzazione e da più parti è stata sostenuta l'istanza di riorganizzare questo ambito: un tavolo interministeriale con Speranza nelle prossime settimane è pronto a operare».«Non è in discussione».«Manterremo un'offerta mista, con lezioni in presenza e modalità a distanza in modo che in caso di situazioni critiche anche a macchia di leopardo sia possa evitare di sospendere i corsi, evitando che gli studenti perdano tempo: ritardare la laurea di qualche mese è un enorme danno».«Con piani dettagliati, che si stanno mettendo a punto in modo da garantire la sicurezza in aula. Ma per agevolare stranieri e fuori sede sono appunto previste lezioni registrate: di modo che tutti possano avere un supporto didattico».«Sì, e ci sono ulteriori misure più specifiche per una progressione della tassazione: in settimana manderò lo schema di decreto alla Conferenza dei rettori per parere obbligatorio».«No, è tutto. In tutti i provvedimenti resta importante coniugare il ritorno alla normalità con la giusta prudenza, perché non siamo ancora completamente usciti dalla pandemia. Anche l'Università sta facendo del suo meglio per questo».