Università, esami in presenza da settembre: l'annuncio del ministro Manfredi

«Tutte le università stanno lavorando sugli esami in presenza, ci sarà anche l 'opportunità di fare esami a distanza per i ragazzi più fragili, per i fuorisede e per gli stranieri che vengono da Paesi per cui è obbligatoria la quarantena. La formazione superiore italiana si sta muovendo molto bene, mettendo al centro la continuità didattica degli studenti e garantendo un monitoraggio continuo». Lo ha detto il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa a Napoli.



