L'Università Federico II di Napoli nell'élite degli atenei mondiali, quinta in Italia

La Federico II tra le élite delle università mondiali e quinta tra le italiane nella classifica Arwu di Shanghai.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II è, infatti, tra le migliori università italiane al mondo secondo l'Arwu - Academic Ranking of World Universities, la graduatoria internazionale realizzata dalla Shanghai Ranking Consultancy 2022 pubblicata lo scorso 15 agosto.

Sono sei gli indicatori di valutazione: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori maggiormente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature & Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi parametri sono poi correlati con le performance degli accademici, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%).

La Federico II si conferma, quindi, al quinto posto tra le 46 università italiane, a pari merito con l'Università di Torino, l'Università di Bologna e il Politecnico di Milano. Mentre a livello mondiale si posiziona nella fascia 201-300 tra i 1000 atenei classificati tra i 2500 censiti, prima tra le italiane è l'Università Sapienza, che si colloca nella fascia 101-150 seguita dalle Università di Milano, Padova e Pisa che si posizionano nella fascia 151-200.

Nella classifica per materia, Subject Ranking di Shanghai 2022, la Federico II si colloca in ottima posizione al livello nazionale e mondiale confermando i propri primati: per citarne le prime è 33esima in Food Science & Technology, 34esima in Aerospace Engineering, è nella fascia 51-75 in Physics, in Civil Engineering, in Agricultural Sciences e in Veterinary Sciences, è nella fascia 76-100 in Mining & Mineral Engineering ed è nella fascia 101-150 in Mechanical Engineering.