Università Federico II, il rettore Manfredi in trincea: «Cantieri a causa del restyling»

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:00

Non si sottrae al confronto e non nega i problemi infrastrutturali dell'Università, il Rettore della Federico II Gaetano Manfredi, ma ricorda i tagli «del 10%, di 50 milioni all'anno» avvenuti dalla riforma Gelmini a oggi e illustra un piano di investimenti «da 50 milioni che, con fondi di Ateneo e finanziamenti esterni, porterà entro tre anni un ammodernamento di aule, nuove biblioteche e altre strutture per gli studenti in centro storico». Un restyling ambizioso e importante delle mura secolari che ospitano l'Ateneo napoletano, un'opera che sta iniziando proprio in queste settimane. Eppure, quelli dei palazzi storici in cui vive il mondo accademico partenopeo sono disagi e carenze che oggettivamente si trascinano da decenni, e che sono complicati dalla burocrazia che protegge pareti sottoposte a tutela. Quanto alla situazione della Facoltà di Lettere e Filosofia di Porta di Massa, con gli studenti che, in assenza di spazi, leggono tra transenne e discariche di sedie o posacenere a pochi metri da bagni rotti o sporchi, Manfredi si dice pronto, nel caso, a «rivedere i contratti con le ditte di pulizia». Sulla carenza di aree studio, nel breve periodo, potranno essere fruibili gli ex spazi di Biologia e Geologia, corsi che hanno lasciato Mezzocannone e il centro storico.«Bisogna considerare una cosa essenziale sulle operazioni necessarie prima di far partire i restyling nei nostri edifici: i tempi di intervento sono più lenti rispetto a quelli con cui si può agire su un edificio normale. Trattandosi di palazzi storici e vincolati, per ogni ristrutturazione si deve attendere il parere della Sovrintedenza. Sul Chiostro di Porta di Massa, per esempio, abbiamo avuto un anno e mezzo di confronto: è la naturale conseguenza del fare lezione in edifici storici e prestigiosi. In ogni caso, i lavori lì sono quasi finiti. Nelle prossime settimane l'area sarà riconsegnata agli studenti».