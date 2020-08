Università Federico II, Califano e Lorito candidati: via alla corsa per il rettorato

Luigi Califano e Matteo Lorito hanno presentato ieri pomeriggio la loro candidatura per la carica di rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il primo a recarsi dal direttore generale è stato il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia intorno alle 15, mediante una dichiarazione sottoscritta alla presenza del direttore generale dell'Ateneo Francesco Bello, che ne ha autenticato la firma, allegando a essa le due copie del programma. Intorno alle 19 si è presentato anche il direttore del dipartimento di Agraria, l'altro contendente alla carica. Si tratta di due candidature note da tempo ma comunque c'è tempo fino alle 12 di lunedì per presentare altri nomi, ma non prevedono colpi di scena con outsider che per motivi tattici possano proporsi.

Tre le tornate elettorali fissate dal decano Angelo Alvino. La prima tornata è prevista dal 15 al 17 settembre, con seggi dislocati in vari edifici della Federico II per consentire l'assenza di assembramenti, con ingressi del corpo elettorale tassativamente in ordine alfabetico. Se nella tre giorni della prima tornata non si raggiungerà il quorum, si continuerà con la seconda prevista dal 22 al 24 settembre, e infine una terza, risolutiva, dal 29 settembre al primo ottobre. I seggi saranno noti nei prossimi giorni, mentre il programma dei candidati sarà pubblicato sul sito dell'ateneo federiciano da lunedì pomeriggio per consentirne la consultazione. Le operazioni finali di scrutinio, invece, verranno svolte nella storica aula De Sanctis, immediatamente dopo la chiusura dei seggi, ma per la prima volta le operazioni di spoglio saranno proposte online e in diretta per scongiurare assembramenti nell'aula.



Attivissimo sui social dove riscuote enorme successo (5.650 i like alla sua pagina ufficiale) e ha lanciato l'hashtag, Luigi Califano ha inserito numerosi punti nel suo programma con priorità alle esigenze degli studenti, sostegno a docenti e ricerca, e infoltire il settore amministrativo con altre competenze. «Sogno un Ateneo nuovo, serio e gioioso» scrive il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia sulla sua pagina Facebook. «A misura degli studenti e del personale docente, dirigenziale e tecnico amministrativo. Un Ateneo dove, a pari condizioni, e in situazione di benessere lavorativo, ognuno possa dare il meglio di sé. Insieme lo costruiremo mettendo in sinergia ogni disciplina, e semplificando l'apparato amministrativo. In un sistema universitario pubblico e solidale. Per le nuove generazioni e per un nuovo Paese». Nella sua lettera a docenti, studenti e personale amministrativo ha voluto sottolineare i suoi valori fondamentali. «La linfa che alimenta l'innovazione è la ricerca scientifica di alta qualità, pura o applicata che sia. Il buon andamento dell'Università dipende, ovviamente, anche dal buon funzionamento delle sue strutture amministrative e tecniche. Il nostro personale tecnico amministrativo è una grande risorsa che ha saputo garantire, anche in momenti di difficoltà, il corretto funzionamento dell'Ateneo».

Molto meno social (la sua pagina ufficiale raccoglie 3513 like), Matteo Lorito preferisce riproporre approfondimenti su tematiche di ateneo e ricerca con una fitta rassegna stampa. «La nostra risorsa umana, rappresentata dalla qualità e passione di chi fa ricerca e di chi la sostiene, rappresenta il sistema vitale della ricerca di Ateneo e come tale deve essere continuamente rinnovato, potenziato, includendo e valorizzando tutte le sue componenti» scrive sul suo sito ufficiale ponendo attenzione anche lui a studenti, ricerca e personale. E per raggiungere i vari obiettivi occorrono «un piano edilizio di ampliamento e di manutenzione straordinaria dell'esistente e uno di reclutamento di personale tecnico-amministrativo basato sulle priorità individuate dai Dipartimenti e dalle Scuole vanno costruiti, programmati e finanziati».

