Università, meno avvocati: la rivincita degli ingegneri

Giovedì 30 Agosto 2018, 08:00

L'ultimo, clamoroso allarme risaliva allo scorso anno. All'annuale convegno di Capri di Ernst&Young le imprese italiane di Ict avevano denunciato l'assenza di ben 85mila profili di laureati nelle discipline dell'innovazione e del digitale: sul mercato non ce n'erano. Pochi mesi dopo i dati Anvur aggiornati all'anno accademico 2017-18 sembrano indicare uno scenario più ottimistico: cresce il numero dei giovani che si iscrivono ad Ingegneria e più in generale ai dipartimenti scientifici ed economici delle università, calano le immatricolazioni a Giurisprudenza e alle discipline umanistiche. È come se il Paese dei grandi letterati e poeti avesse iniziato a scoprire che nel futuro conteranno soprattutto i produttori di tecnologia, i costruttori di infrastrutture immateriali capaci di accelerare la modernità di uno Stato e, quel che più conta, di garantire prospettive occupazionali ai suoi giovani più preparati. La buona notizia è anche che il Sud partecipa a questo processo, sia pure in maniera non omogenea, e che nonostante il calo di iscrizioni riesce proprio nelle discipline più tecniche ad essere competitivo.