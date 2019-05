Giovedì 16 Maggio 2019, 09:34

Il dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope bandisce un concorso per il conferimento di nove premi di studio, per l'importo complessivo di 3.600 euro, al fine di premiare gli studenti meritevoli delle scuole superiori che intendano iscriversi ad uno dei tre corsi di laurea di primo livello del dipartimento di Ingegneria. Gli studenti dovranno impegnarsi nella realizzazione di uno slogan originale, riconducibile ai temi che contraddistinguono i tre corsi di laurea: ambiente e territorio (per Ingegneria Civile ed Ambientale), risparmio energetico ed energie rinnovabili (per Ingegneria Gestionale), tecnologia e web (per Ingegneria Informatica, Biomedica, Telecomunicazioni). Possono partecipare al concorso gli studenti che avranno conseguito una votazione pari o superiore a 90/100 all’esame di maturità nell’anno scolastico 2018/2019. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 1 agosto al 15 ottobre 2019.