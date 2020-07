L’Università Parthenope ritorna a Nola: partirà già a settembre il primo corso triennale in Economia e management

Lunedì 13 luglio alle 10 presso la Sala polifunzionale Ottaviano Augusto in via La Rocca di Nola, si terrà la conferenza stampa di presentazione del corso di studio triennale in Economia e Management dell’Università Parthenope che partirà dal prossimo anno accademico 2020/21 (settembre 2020) a Nola. Con l’inaugurazione di questo primo corso l’Università Parthenope torna ufficialmente nel territorio nolano.



Il corso di studio in economia e management che afferisce al dipartimento di Studi Economici e Giuridici, è il primo della cclasse di laurea L-33 (Scienze economiche) attivato nel Centro-Sud Italia e offre, dalle verifiche sui dati occupazionali di AlmaLaurea di questo Corso attivo presso Atenei del Nord Italia, un riscontro positivo in termini di occupazione professionale post-laurea. L’obiettivo del corso di studio è di formare esperti in scienze economiche e manageriali, le cui competenze acquisite possono consentire sbocchi occupazionali in contesti anche internazionali e di preparare indicazioni e proposte su questioni di natura economico-aziendale, con attenzione agli aspetti contabili e finanziario-assicurativi.



All'incontro parteciperanno il rettore dell'Università degli Studi di Napoli, Alberto Carotenuto e il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.