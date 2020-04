Università Parthenope: open day, seminari e formazione a distanza per studenti, laureati e dipendenti

L’Università Parthenope mantiene la rotta anche in questo momento di difficoltà e organizza una serie di appuntamenti virtuali per sostenere gli studenti delle scuole superiori e dell’Università, impegnati in difficili scelte, in questo momento ancora più complesse.



Il Prorettore all’Orientamento e Placement, prof Francesca Perla, in collaborazione con l’Ufficio Orientamento e Placement di Ateneo, ha avviato un programma di sperimentazione on line per continuare a svolgere, anche a distanza, attività di orientamento allo studio e all’inserimento nel mercato del lavoro.



L’Ateneo promuove, nei mesi di aprile e maggio, un fitto calendario di open day virtuali finalizzati a garantire la possibilità ai futuri studenti di conoscere l’offerta formativa 2020/2021, di confrontarsi attraverso interventi live con i docenti universitari per dettagli sui corsi di studio, per conoscere in anteprima il mondo accademico, per acquisire maggiore consapevolezza in vista delle future scelte culturali e professionali.



Primi appuntamenti per i corsi di Laurea triennali i giorni 28 e 29 aprile, per i corsi delle Magistrali il 30 aprile. Gli studenti interessati potranno collegarsi al sito dedicato all’Orientamento dell’Università Parthenope per avere ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione.



Questi appuntamenti rientrano tra le iniziative promosse dall’Ateneo per supportare gli studenti di oggi e di domani. Oltre alle lezioni, agli esami ed alle Lauree a distanza, è partito anche un programma per realizzare seminari digitali interattivi su un ampio panorama di argomenti, attraverso i quali studenti di scuole superiori potranno approfondire con i docenti dell’università tematiche di loro interesse; sono già numerose le adesioni da parte delle scuole della Campania.



Per gli studenti alle prese con la scelta del percorso universitario è anche possibile effettuare colloqui via skype con l’ufficio orientamento.



Inoltre, i Cicli di Seminari di Orientamento al Lavoro e Placement previsti nell’ambito del “Career Hub” istituito con la collaborazione della Fondazione Emblema, sono trasformati in Coaching Week di cinque webinar dedicati all’orientamento al lavoro ed all’auto-imprenditorialità che si svolgeranno ad aprile e giugno in modalità telematica. Sul sito dedicato al Placement di Ateneo sono disponibili le informazioni di dettaglio.



L’Ateneo ha anche promosso iniziative di formazione a distanza per i propri dipendenti, primo corso dedicato all’approfondimento della lingua inglese già ad aprile in modalità e-learning. © RIPRODUZIONE RISERVATA