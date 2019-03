Università, via ai test per le private: le prove d'ingresso cominciano a marzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Marzo 2019, 07:00

Il futuro è oggi. Gli studenti più oculati già lo sanno, ma tanti altri invece ne sono ancora all'oscuro. Sempre più Università private anticipano i test d'ingresso, le più ambite perfino con più sessioni, da febbraio a luglio. L'anticipo delle prove piace molto agli studenti e alle loro famiglie: accaparrarsi un posto nella facoltà a numero chiuso prima ancora di finire la scuola, significa affrontare l'esame di maturità con maggiore serietà e concentrazione, perché almeno lo spauracchio del test è stato allontanato con almeno sei mesi di anticipo. Ma è un'occasione ghiotta anche per le Università private, che così facendo riescono a raccogliere un alto numero di iscritti per il nuovo anno accademico e quindi con un budget che può permettere più docenze a contratto o l'introduzione di nuovi corsi, e rappresenta una forma di marketing e di competizione con Atenei simili. Già da cinque anni Bocconi e Politecnico di Milano hanno iniziato a proporre a marzo le prove dei test d'ingresso, seguiti a ruota da tutte le altre università non statali. Alcuni Atenei vanno anche oltre, consentendo di sostenere il test anticipato online per gli studenti del quarto anno. Quello dell'anticipo dei test d'ingresso nelle Università statali è un tema molto caldo, più volte portato all'attenzione del Miur dalla Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, agli ultimi tre ministri ma senza esito positivo. Nell'aprile 2014 ci fu l'unico anticipo nelle statali deciso dall'allora ministro Carrozza che passò la patata bollente a Stefania Giannini proprio a ridosso delle prove. Una sperimentazione frettolosa che fu osteggiata da docenti e studenti perché troppo a ridosso degli esami di stato e con un cambio del sistema di selezione delle domande che portò infatti a punteggi ai minimi storici. Troppi cambiamenti insieme. Intanto in questi giorni il Miur pubblicherà i bandi delle statali.