Domenica 3 Febbraio 2019, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 18:13

ETaglio del nastro domani (lunedì 4 febbraio 2019), alle ore 9, per la quindicesima edizione per UnisaOrienta, la manifestazione annuale che l’Università degli Studi di Salerno dedica all'orientamento in ingresso e all'accoglienza delle future matricole. Lo staff delCentro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato, che ne ha curato anche quest’anno l’organizzazione in collaborazione con i diciassette Dipartimenti promotori degli 80 corsi di studio dell’Università degli Studi di Salerno, è pronto ad accogliere i tanti studenti prenotati.Da domani e fino al 15 febbraio il Campus di Fisciano torna, così. ad ospitare gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Da lunedì sono attesi circa 15mila studenti e 800 docenti in rappresentanza di 110 scuoleprovenienti dalle province di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta e Potenza. Anche quest’anno saranno10 le sessioni plenarie che ospiteranno gli esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni e che si terranno nell’Aula Magna di Ateneo; 432, invece, saranno iseminari di orientamento alla scelta universitaria.Principale obiettivo di UnisaOrienta è avvicinare gli studenti alla realtà universitaria ed offrire loro utili strumenti per una scelta consapevole del futuro percorso di studio. Nell’arco delle dieci giornate, i docenti universitari terranno seminari di orientamento, con particolare riferimento agli obiettivi formativi e agli sbocchi occupazionali dei corsi di laurea.Tutte le giornate di orientamento saranno aperte da una sessione plenaria che si terrà in Aula Magna: qui i ragazzi incontreranno personalità del mondo della cultura e del lavoro che, attraverso la propria esperienza professionale, testimonieranno che motivazione, tenacia e passione costituiscono le giuste premesse per il raggiungimento delle aspirazioni personali. Per l’intera durata dell’evento, info-point curati da personale delle strutture e dei servizi di ateneo forniranno ai partecipanti le informazioni necessarie.Domani in Aula Magna ci sarà Gennaro Sangiuliano, direttore Tg2 Rai; martedì 5 febbraio saràGianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, consigliere del Ministro della Difesa e capitano del Gruppo sportivo paralimpico Difesa ad incontrare i ragazzi in un faccia a faccia moderato dal giornalista Gianfranco Coppola; mercoledì 6 febbraio si parlerà di arte e non solo con Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum; giovedì 7 febbraio in Aula Magna ci sarà la testimonianza di Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Cassazione; venerdì 8 febbraiofocus sul mondo della scuola con Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Dopo la pausa per il week end, lunedì 11 febbraio UnisaOrienta riprenderà il viaggio tra i racconti di vita dei suoi ospiti illustri con Maurizio Marinella della Maison E. Marinella e cavaliere dell’Ordine al Merito del Lavoro; martedì 12 febbraio giornata tra sport e studi forensi con Paolo Trapanese, olimpionico di pallanuoto ed avvocato civilista; mercoledì 13 febbraio saranno due le voci che si alterneranno in Aula Magna, quella di Paola Catapano, Cern Communications, e Giuseppe Bungaro, lo studente tra le cento eccellenze italiane vincitore del Contest for young scientists dell’Unione Europea; giovedì 14 febbraioci sarà l’attore Filippo Nigro, uno dei volti più amati dai telespettatori per la serie tv “I Medici – Lorenzo il Magnifico” (2018); venerdì 15 febbraio gran finale con“UnisaOrienta in concerto” e la partecipazione straordinaria del cantautore Niccolò Agliardi.