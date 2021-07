Scuola, arriva il vaccino classe per classe. ​In Puglia gli istituti invieranno agli hub 150.000 ragazzi

Per i ragazzi fra i 12 e i 18 anni arriva il vaccino classe per classe. Sarà la Regione Puglia la prima a sperimentare l'innovativo sistema di somministrazione di massa dei farmaci ai giovani che scatterà il 23 agosto con l'obiettivo di riaprire la scuola in presenza il 20 settembre senza lo spettro di nuove chiusure. Si stima che gli studenti coinvolti nella maxi-operazione saranno oltre 150.000, suddivisi in circa 7.000 classi. Altri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati