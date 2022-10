Vestiti e gioelli realizzati dagli studenti in passerella a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Vestiti e gioielli realizzati dagli studenti finiscono in passerella. È accaduto nella sede centrale dell’istituto Degni in via Calastro, dove venerdì 7 ottobre si è svolta una delle tappe della «Notte della moda», evento promosso a livello nazionale dalla rete degli istituti Tam (tessile abbigliamento e moda), realtà che opera in collaborazione con Unioncamere.

A finire sotto i riflettori gli abiti forgiati direttamente dai ragazzi del corso «Industria e artigianato per il Made in Italy (moda)» dell’istituto guidato da Benedetta Rostan, dirigente scolastica che nella circostanza ha però voluto che a prendere parte all’iniziativa fossero anche gli iscritti agli altri indirizzi: ecco allora che i giovani del liceo artistico hanno potuto fare indossare alle modelle scelte per la sfilata i gioielli realizzati durante gli anni di studio e custoditi gelosamente nelle vetrine della scuola di piazza Luigi Palomba, mentre i ragazzi del Tecnico per il turismo hanno accolto tutti gli invitati e gli studenti iscritti al liceo scienze umane hanno potuto raccontare la storia legata ad alcuni abiti in mostra su appositi manichini nei due piani dell’istituto. «È stato un bel momento di partecipazione collettiva - afferma la dirigente Rostan - che ha visto muoversi all’unisono i nostri diversi allievi. Per noi è stata la prima esperienza legata alla ‘Notte della moda’ e non nascondo che, grazie ai positivi riscontri ricevuti durante la manifestazione, abbiamo già in animo di organizzare qualcosa di più importante il prossimo anno, quando ci auguriamo di poter allestire un evento magari in uno spazio all’aperto».



Presenti anche le istituzioni: a portare i loro saluti in particolare il sindaco Giovanni Palomba e la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia. Proprio quest’ultima ha voluto consegnare una targa ricordo alla dirigente scolastica: «Un’occasione - spiega Raia - per ringraziare la dirigente e tutti i docenti del Degni per lo straordinario impegno. Un istituto dove cultura e sociale si fondono. È bello studiare coltivando la passione per un’arte, un mestiere, partendo da una specifica abilità, consentendo alle ragazze e ai ragazzi di affinare conoscenza e competenza, perché possano uscire dalla scuola con solide basi per costruire il loro futuro lavorativo».