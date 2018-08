Voucher per gli asili nido, la Regione Campania concede il bis

Lunedì 20 Agosto 2018, 15:42

La Regione Campania ha riproposto i voucher per gli asili nido per dare opportunità alle famiglie meno agiate. Il bando presente sul Burc, è solo l'inizio di una serie di progetti ed iniziative che, si legge in una nota, si sta attuando a favore delle fasce deboli.«I giovani, le donne, in generale le famiglie sono al centro - spiega l'assessore alla Formazione e Pari opportunità di Chiara Marciani - di molti di progetti legati alla formazione lavoro. Rivalutare anche le nostre eccellenze regionali è un modo per poter permettere ai nostri giovani di non allontanarsi dal territorio. Il mio obiettivo è quello di assicurare una presenza continua e costante e di rendere sempre più collaborativo il rapporto tra istituzioni e cittadini».«In quest'ottica ripartono, infatti, i corsi finanziati dalla Regione Campania nell'ambito di Benessere Giovani - Organizziamoci. Il comune di Mariglianella ha, di fatto, indetto il bando per la selezione di 20 giovani residenti in provincia di Napoli e con un'età compresa tra i 18 ed i 34 anni. Il progetto dal titolo “Laboratorio di sostegno e accompagnamento per la creazione d'impresa e il lavoro autonomo” ha l'obiettivo di formare - prosegue Marciani - e preparare tali giovani a settori in forte ascesa; essi potranno infatti nell'istanza di partecipazione scegliere tra i seguenti indirizzi a completamento del percorso formativo: Laboratorio di design e autocostruzione; Laboratorio di sartoria e fashion design. Inoltre alcuni tra i 20 potranno svolgere un tirocinio presso una delle imprese del partenariato di progetto».