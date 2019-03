Pedofilia, salta un altro cardinale per aver coperto abusi: il Papa manda in pensione Ezzati

Sabato 23 Marzo 2019, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 13:05

Città del Vaticano – Un altro cardinale (stavolta cileno) finisce nella bufera per avere coperto degli abusi. Si tratta di Ricardo Ezzati, al centro di un processo civile presso la Corte d’Appello a Santiago. La Procura locale ha stabilito che durante tutto il periodo in cui ha retto la diocesi avrebbe nascosto informazioni alla polizia. «Continueremo a indagare su tutto il periodo in cui è stato arcivescovo».Il cardinale 77enne di origine italiana è uno dei collaboratori di Papa Francesco e membro del C9 (ormai diventato C6 dopo le dimissioni del cardinale Pell, in carcere in Australia, e di Errazuriz per l’occultamento di abusi su minori). La sua uscita di scena causa l'ennesimo imbarazzo al pontificato messo a dura prova da un evidente deficit di trasparenza e coerenza nella lotta agli abusi. La scorsa settimana, anche in Francia, è stato condannato (sempre da un tribunale civile) il cardinale Barbarin per non avere denunciato alla polizia un prete pedofilo a Lione. Il Papa, in questo caso, ha lasciato a Barbarin lo libertà di decidere cosa fare e l'arcivescovo ha scelto di ritirarsi per un po' a meditare, affidando la diocesi di Lione ad un sostituto.Il caso Ezzati in Cile sta sconvolgendo l'opinione pubblica e ha costretto il Papa a prendere provvedimenti. Papa Francesco ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale di Santiago e nominato un Amministratore Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis”, praticamente un commissariamento, nella persona di monsignor Celestino Aós Braco, uno spagnolo nato nel 1945.