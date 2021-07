Abusi, prosegue la purga del Papa su chi ha insabbiato le denunce: 6 vescovi sono già saltati

Città del Vaticano - Il terremoto in Polonia causato dalle coperture che a vari livelli diversi vescovi hanno fornito ai preti pedofili spostandoli da una parrocchia all'altra e non ascoltando le vittime per non intaccare l'immagine della Chiesa e non creare scandalo non si arresta. Il Vaticano ha punito il sesto vescovo per avere insabbiato le denunce che gli erano arrivate sulla scrivania di vittime di violenze. La conferenza episcopale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati