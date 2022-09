Città del Vaticano - Il Papa all'udienza generale ricorda che oggi ricorre la Giornata mondiale dell'Alzheimer, «una malattia che colpisce tante persone le quali a causa di questa patologia sono spesso poste ai margini della società. Preghiamo per i malati di Alzheimer, per le loro famiglie, per coloro che se ne prendono amorevolmente cura affinché siano sempre più sostenuti e aiutati. Associo alle preghiere gli emodializzati, dialisi e trapianto»ha detto Bergoglio.

Oggi in Italia circa 1,2 milioni di persone sono colpite da demenza, di cui il 60% circa rappresentato da casi di Alzheimer, e si stima che nel 2040 proprio quest’ultima patologia vedrà arrivare i malati oltre quota 2,5 milioni.

In Europa, invece, si stima che la demenza di Alzheimer (DA) rappresenti il 54% di tutte le demenze con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne del 4,4%. La prevalenza di questa patologia aumenta con l’età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori che vanno dallo 0,7% per la classe d’età 65-69 anni al 23,6% per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 0,6% al 17,6%.