Biden annuncia, il prossimo ambasciatore Usa in Vaticano è l'ex senatore (moderato) Donnelly

Città del Vaticano – Il presidente americano Joe Biden ha scelto l'ex senatore Joe Donnelly, anti-abortista convinto, come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Vaticano. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

Donnelly è un democratico dell'Indiana che è stato eletto al Senato dal 2013 al 2019, e prima ancora ha rappresentato il secondo distretto congressuale dell'Indiana alla Camera dal 2007 al 2013.

Come Biden, Donnelly è un cattolico di origini irlandese. Fa parte di quella minoranza di senatori democratici di stampo moderato. L'anno scorso si è schierato accanto a Biden, difendendo la sua fede cattolica, dopo che era stato criticato dall'ex presidente Trump (per le posizioni abortiste di Biden). Donnelly disse che lui e Biden condividono la stessa visione di fede aiutando sempre le persone in privato piuttosto che dare un grande spettacolo in pubblico sulla propria convinzione religiosa.

«Donald Trump inventa sempre le cose, e i suoi commenti sulla vita religiosa di Joe Biden sono nel migliore dei casi insensati», aveva scritto Donnelly. «Questa domenica, Joe Biden come al solito sarà in ginocchio in chiesa a pregare per la nostra nazione, il nostro popolo e coloro che sono più a rischio. Io e altri nel nostro paese pregheremo per Joe Biden e perché Dio gli dia la saggezza necessaria per il compito che lo aspetta». Di è Donnelly dice che «protegge sempre la santità della vita».

Donnelly è partner di Akin Gump a Washington, uno dei più grossi studi di avvocati. Durante il suo mandato al senato è stato membro del gruppo di studio sull'Afghanistan e, in parallelo, è stato professore di diritto alla Notre Dame University.

Attualmente Donnelly è presidente del consiglio di amministrazione del Soufan Center di New York (un think thank che fa consulenze strategiche e di sicurezza) ed è consigliere senior di diverse aziende, tra cui Inovateus Solar a South Bend, Indiana, Living Greens Farms a Faribault, Minnesota, Hawkeye 360 a Herndon, Virginia, e Champ Title a Cleveland, Ohio.

In passato ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui la United States Navy Distinguished Service Medal e una Medaglia al Merito dalla National Guard Association of the United States.