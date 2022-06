Papa Francesco: no-vax, sovranisti, ipercarismatici, seguaci di esorcisti e guaritori. Il vescovo rivela l'identikit degli "odiatori" di Bergoglio

Città del Vaticano - Un vescovo italiana traccia l'identikit degli odiatori di Papa Francesco in base a quello che ha potuto raccogliere all'interno della sua diocesi, quella di Teano. Monsignor Giacomo Citrulli ha osservato a lungo il fenomeno e in un lungo articolo pubblicato su Vita Pastorale sintetizza il profilo di chi insulta o denigra il pontefice, spesso additandolo come l'Anticristo. Tanto per cominciare il tratto d'unione tra tutti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati