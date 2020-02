Appello di Papa Francesco per i piloti e i dipendenti di Air Italy, siano trovate soluzioni eque

Città del Vaticano - Il Papa lancia un appello per i lavoratori di Air Italy. «Un pensiero speciale rivolgo ai dipendenti della Compagnia Air Italy, ed auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare un'equa soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie». Parole che arrivano al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Alcuni giorni fa è stato annunciato un licenziamento collettivo per tutti i 1.450 dipendenti Air Italy. A determinare queste misure i commissari liquidatori della compagnia ai dirigerenti.

