Pedofilia, il cardinale Pell prosciolto in Australia da ogni accusa

L'Alta corte, l'organo di giudizio finale in Australia, ha prosciolto oggi da ogni accusa il cardinale George Pell che torna, quindi, in libertà. Il cardinale australiano era stato condannato per pedofilia a sei anni con un minimo di 3 anni e 8 mesi, sentenza confermata lo scorso agosto dalla Corte d'appello dello stato di Victoria, Pell era stato dichiarato colpevole di aver abusato sessualmente nel 1996 nella sacrestia della cattedrale di Melbourne, quando era arcivescovo della diocesi, di due coristi di 13 anni sorpresi a bere il vino della messa.

Ultimo aggiornamento: 08:35

