Catacombe di San Gennaro, de Magistris: «Papa Francesco ascolterà il nostro appello»

Venerdì 9 Novembre 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 14:48

«Sono convinto che il Santo Padre, conoscendone la sensibilità, comprenderà quanto è importante per il quartiere e per la città un simile laboratorio». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alla vicenda delle Catacombe di San Gennaro dopo i dubbi sul futuro del sito archeologico se davvero dovesse andare in porto la richiesta di versare il 50 per cento degli incassi al Vaticano, come prevedeva la convenzione in vigore.De Magistris, primo firmatario dell'appello indirizzato a Papa Francesco, ha spiegato che «le Catacombe di San Gennaro vanno difese come laboratorio dal basso che mette insieme comunità del territorio, ragazzi, comunità laica e religiosa, istituzioni locali e mondo dell'impresa».I numeri dicono che le Catacombe del Santo Patrono di Napoli sono visitate ogni anno da 150mila persone «segno - ha sottolineato il sindaco - che il modello funziona anche dal punto di vista economico e di contrasto all'illegalità e alla corruzione». Da de Magistris è stata espressa «vicinanza totale a questa battaglia di civiltà e giustizia. Quando si fanno cose buone - ha concluso - c'è sempre qualcuno che cerca di rallentarti. Non ci soffocate con debiti»