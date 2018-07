Giovedì 19 luglio 2018, alle ore 10.00, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, papa Francesco presiederà la celebrazione dell'Ora Terza e il Concistoro Ordinario Pubblico per la Canonizzazione del Beato Nunzio Sulprizio, laico (Pescosansonesco 1817 - Napoli 1836). Lo annuncia l'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie.



A Napoli Nunzio Sulprizio che orfano, malato di cancrena a una gamba e debole nel corpo, tutto sopportò con animo sereno e gioioso; di tutti si prese cura, consolò benevolmente i compagni di sofferenza e, nonostante la sua povertà, cercò di alleviare in ogni modo la miseria dei poveri.



Il 9 giugno scorso il Papa aveva autorizzato il decreto sul riconoscimento del miracolo attribuito al beato Sulprizio per la sua canonizzazione.

