Clima, storico appello Papa-Ortodossi-Anglicani: «Bisogna investire e vivere in modo diverso»

Città del Vaticano – «Tutti dobbiamo scegliere di mangiare, viaggiare, spendere, investire e vivere in modo diverso, pensando non solo all'interesse e ai guadagni immediati ma anche ai benefici futuri. E' un appello drammatico e storico quello che Papa Francesco assieme al Patriarca Bartolomeo e all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby hanno firmato congiuntamente e diffuso al mondo in vista della COP26 che si aprirà a Glasgow, in Scozia, tra due mesi.

Rivolgendosi, invece , a politici, ceo e responsabili dei fondi di investimento implorano: « scegliete profitti incentrati sulle persone; fate sacrifici a breve termine per salvaguardare tutti i nostri futuri; diventate leader nella transizione verso economie giuste e sostenibili » .

I tre leader cristiani parlano dei « peccati della nostra generazione » e di una inversione di rotta: l'idea di un benessere infinito, basato su risorse naturali illimitate si è sbriciolata.

« Siamo di fronte a una dura giustizia: la perdita di biodiversità, il degrado ambientale e il cambiamento climatico sono le conseguenze inevitabili delle nostre azioni, poiché abbiamo consumato avidamente più risorse della terra di quanto il pianeta possa sopportare » si legge nel documento che cita passi del Vangelo e della Bibbia per fare leva su una riflessione più ampia. Dal Deuteronomio mutuano una frase simbolica - Scegli la vita, affinché tu e i tuoi figli possiate vivere – per poi mettere in guardia che tutti – nessuno escluso – è chiamato « a decidere che tipo di mondo vogliamo lasciare alle generazioni future » .

Di conseguenza, come leader cristiani, chiedono di ascoltare il grido della terra e dei poveri, analizzando i propri comportamenti quotidiani, il modo di spendere o di vivere, per poi trasformare l'agire futuro.

Mentre i leader mondiali si preparano a incontrarsi a novembre a Glasgow il documento si concentra su cosa fare nell'immediato. Non si parla tanto degli Accordi di Parigi, disattesi o non firmati da diversi Paesi, il loro ragionamento è più ampio. « La generosità della natura viene esaurita per un vantaggio a breve termine. La tecnologia ha aperto nuove possibilità di progresso ma anche di accumulare ricchezza senza limiti, e molti di noi si comportano in modi che dimostrano poca preoccupazione per gli altri o per i limiti del pianeta » .

I criteri da seguire che indicano sono l'altruismo e l'equità « nei modi in cui viviamo, lavoriamo e usiamo il denaro, invece del guadagno egoistico » .

Il quadro di riferimento non è dei migliori: Inondazioni diffuse, incendi e siccità minacciano ormai interi continenti. Il livello del mare aumenta, costringendo intere comunità a trasferirsi; i cicloni devastano intere regioni, rovinando vite e mezzi di sussistenza. L'acqua è diventata scarsa e i rifornimenti alimentari insicuri, causando conflitti e spostamenti per milioni di persone.

La crisi - scrivono - non è solo ambientale ma anche sanitaria, alimentare, economica e sociale, visto che sono tutte profondamente interconnesse.