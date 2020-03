Coronavirus. Cei, Pasqua e Via Crucis a rischio: «E comunque andrà sarà diverso»

Città del Vaticano – Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti sembra mettere le mani in avanti sulla Pasqua che si celebra il 12 aprile, così come sulla Via Crucis, la tradizionale pratica del venerdì santo. La pandemia non si sa se per quel giorno sarà considerata una minaccia archiviata e così, dopo l'invito del Papa ai parroci e ai vescovi a non lasciare soli i fedeli in questi giorni bui, Bassetti ha rivolto un pensiero «a essere pronti e sempre disponibili, quando è necessario - osservando le disposizioni sanitarie -, ad uscire per il conforto dei malati più gravi o per benedire privatamente i defunti. Dio ve ne renda merito».

Poi, in una nota, ha affrontato anche il tema della Pasqua che, allo stato attuale, resta una incognita. «La Pasqua del Signore ci sta davanti e si avvicina. Comunque andrà, quella di quest’anno sarà una Pasqua diversa, ma sappiamo bene che la potenza del Signore crocifisso e risorto non dipende dalle circostanze di un momento». Scrive proprio così: «comunque andrà» perchè al momento nessuno può prevedere con certezza come si evolveranno le cose.



«So bene quanto possa essere doloroso celebrare l’Eucarestia senza il popolo, ma voi ogni giorno mettete idealmente sull’altare le sofferenze e le speranze di tutti. Nessuno rimane escluso dalla vostra preghiera di intercessione. In certo modo, non avendo davanti agli occhi le persone di ogni giorno e di ogni domenica, avete allargato ancora di più il vostro cuore per sentirvi pienamente in comunione con tutti».

Intanto l'Olanda ha già fatto sapere al Vaticano che quest'anno non fornirà i fiori per abbellire Piazza San Pietro, come avviene ogni anno, a Pasqua. Lo ha reso noto sui social il responsabile del progetto Paul Deckers spiegando che «gli sviluppi riguardanti il coronavirus in Italia sono molto seri». Ogni anno a Pasqua piazza San Pietro viene decorata con migliaia di fiori che arrivano appunto dall'Olanda. In ogni caso al momento piazza San Pietro è totalmente chiusa ai turisti.



