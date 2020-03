Coronavirus, l'appello del Papa: «Non dimenticate gli anziani che oggi soffrono di paura e solitudine»

Città del Vaticano – Emergenza solitudine. «Gli anziani soffrono in questo momento in modo speciale. Si tratta di una solitudine interna molto grande e con tantissima paura». Alla messa del Papa trasmessa in streaming alle sette il pensiero è andato a tutti i nonni e le nonne che vivono nel terrore, quasi paralizzati, di poter essere contagiati, facendo fronte a tante difficoltà per muoversi e anche per andare solo a fare la spesa. «Vorrei che stamattina pregassimo per gli anziani. Che il Signore sia loro vicino ai nostri nonni e dia loro la forza, loro che ci danno la saggezza, ci hanno dato la vita e la storia. Siamo vicini a loro con la preghiera» ha detto Francesco.

Parole che hanno evocato indirettamente il passo dell'Eneide che mostra Enea che scappa portandosi via l'anziano genitore Anchise, mettendoselo sulle spalle. Un appello, quello del Papa, rivolto a tutti, a occuparsi di chi è solo e in età avanzata, cercando di non catalogarlo nella 'categoria dello scarto' come più volte ha denunciato quale rischio principale di tante politiche economiche occidentali.

Durante l'omelia si è concentrato poi sul tema del perdono e di quanto sia difficile dimenticare i torti subiti, i rancori vecchi, alimentando così inimicizie, scavando fossati anche all'interno di famiglie. «Sembra che sia più semplice attaccarsi all'odio e alle vendette che non a perdonare». Una forza distruttiva dietro la quale Papa Bergoglio intravede l'opera del demonio. “il diavolo si accovaccia sempre dietro i nostri rancori”.

