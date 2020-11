Coronavirus, stabili le condizioni del cardinale Bassetti

PERUGIA - Sono stabili le condizioni di salute del cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato per il Coronavirus in Terapia Intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Lo spiega una nota della direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera.«Condizioni cliniche stazionarie. Attualmente il Cardinale - spiega il bollettino dell'ospedale-è collaborante. Continuano tutte le terapie mediche del caso nonché il monitoraggio multiparametrico e il supporto ventilatorio non invasivo».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, il cardinale Bassetti si aggrava e parte la richiesta di... PERUGIA Covid, il cardinale Bassetti ha una polmonite bilaterale. I medici:... PERUGIA Covid, il cardinale Bassetti ricoverato in ospedale:...

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA