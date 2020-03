Coronavirus, vescovo di Cremona ricoverato in ospedale: attende i risultati del tampone

Dopo alcuni giorni di febbre altalenante e di qualche difficoltà alle vie respiratorie, il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni è stato ricoverato all’Ospedale Maggiore per sottoporsi al tampone coronavirus. Il vescovo ha commentato con i suoi collaboratori apparentemente tranquillo: «Dopo alcuni appuntamenti quotidiani “In casa con voi”, ora starò anche “In ospedale con voi”». Cremona è una di quelle diocesi situate nella zona rossa dove non viene più celebrata la messa in pubblico per evitare che l'infezione possa propagarsi.

Coronavirus, il nuovo decreto che sigilla Lombardia e 11 province valido fino al 3 aprile: tutte le restrizioni

Coronavirus in Lombardia, i medici: «Terapie intensive al limite», pazienti trasferiti in altre regioni





Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA