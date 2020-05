Il mondo dopo la pandemia, i «Dialoghi» on line dell'Azione cattolica per riflettere sulla vita e sulla fede

«Cosa sta realmente cambiando nel tempo della pandemia nel modo di vivere e di credere?». Se lo chiedono a Dialoghi, il trimestrale culturale promosso dall’Azione cattolica italiana. Perché, certo, il Covid-19 sta davvero riscrivendo la Storia e le storie dell'intera umanità, scoprendo baratri dentro cui fa troppa paura guardare. Ecco quindi perché si sente, più che in altri momenti, la necessità di riflettere sul futuro nella maniera più complessiva possibile. Come sarà la vita dopo la pandemia? E come i credenti sapranno affrontare la sfida di una fede che - si è visto in queste ultime settimane - deve fare i conti con le nuove piattaforme di evangelizzazione?



Per riflettere, la rivista diretta da Giuseppina De Simone promuove un’iniziativa dal titolo: «Dialoghi sulla fede e Dialoghi sulla città». Due momenti di confronto per quanti desiderano non rimanere in superficie rispetto alle questioni della vita di tutti ma entrare in profondità con lo stile dell’ascolto e del dialogo.





Sabato 2 maggio (ore 18) è il momento dei «Dialoghi sulla fede». Ne discutono: Giacomo Canobbio, teologo; Emilia D’Antuono, filosofa; Fulvio Ferrario, teologo valdese; Piero Pisarra, sociologo. Modera Giuseppina De Simone; introduce Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione cattolica.



Venerdi 8 maggio (ore 18) è tempo di «Dialoghi sulla città». Ne discutono: Luigi Alici, filosofo; Gabriele Gabrielli, imprenditore; Giuseppe Lorizio, teologo; Valentina Soncini, dirigente scolastico; movimento studenti di Azione Cattolica. Modera Giuseppe Notarstefano, vicepresidente Azione cattolica; introduce Matteo Truffelli.



Il trimestrale Dialoghi (in collaborazione con l’Istituto Vittorio Bachelet per lo studio dei problemi sociali e politici, con l’Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” e con l’Istituto di diritto internazionale della pace Giuseppe Toniolo) offre «uno strumento per leggere la società contemporanea e per cogliere le sfide dell’oggi. Nello stile di una fede, intellettualmente curiosa, che non si preclude alcun campo di riflessione e non teme il confronto. Un aiuto a riscoprire la ricchezza di senso e di valore che è dentro la concretezza del tempo che viviamo», spiegano gli organizzatori dei due appuntamenti on line. © RIPRODUZIONE RISERVATA