Zelensky dal Papa, scambio di doni in Vaticano: dal ramoscello d'ulivo alla Madonna realizzata con giubbotto antiproiettile

Papa Francesco ha donato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una piccola scultura che rappresenta un ramoscello d' ulivo, simbolo della pace. Il presidente ucraino ha invece donato al Papa un'icona della Madonna dipinta sui resti di un giubbotto antiproiettile.

Scambio di doni in Vaticano

Zelensky ha donato al Papa, oltre all'icona della Madonna sui resti di una piastra antiproiettile, anche un quadro intitolato "Perdita", sull'uccisione dei bambini durante il conflitto. È raffigurata una Madonna con un bambino in braccio, nero, come fosse stato cancellato. «Questo rappresenta l'uccisione dei bambini», ha spiegato al Papa un interprete che era presente alla visita. Papa Francesco, oltre al ramoscello d' ulivo in bronzo, ha donato al presidente il Messaggio per la Pace di quest'anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, il volume "Un'Enciclica sulla pace in Ucraina". Poi Zelensky ha incontrato monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati con il quale il colloquio è proseguito in inglese.