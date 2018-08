Migranti, il monito di Papa Francesco: «Accogliere con prudenza, il dialogo paga sempre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 08:10

Arriva alla conferenza in volo con il volto un po' segnato ma del resto il viaggio in Irlanda non è stato dei più facili. Papa Bergoglio sorride. Il suo pensiero va subito ai migranti della Diciotti e sembra lanciare messaggi al ministro Salvini: «Rimandarli indietro non è mai una buona cosa». Poi torna sul tema degli abusi: «Gli irlandesi hanno sì sofferto per gli scandali ma ho trovato ancora una fede radicata. Il popolo sa distinguere tra le verità e le mezze verità». Una frase buttata lì che sembra liquidare persino il memoriale dell'ex nunzio apostolico negli Usa, Carlo MariaViganò che chiede le sue dimissioni per essere stato a conoscenza del dossier dell'ex cardinale americano McCarrick, un predatore seriale, ma di avere taciuto per cinque anni prima di agire. Ma di questa vicenda non vuole dire di più. No comment. «Ho letto quel memoriale. Anche a voi suggerisco di leggerlo attentamente per trarne un giudizio. Oggi non dirò una parola. Quello scritto parla da sé e voi giornalisti avete la capacità di arrivare alle conclusioni. Si tratta di un atto di fiducia e tra un po' di tempo, forse, parlerò». Liquidato quest'argomento Papa Bergoglio passa a rivelare i retroscena della soluzione individuata dalla Cei e dal Governo sulla sorte dei 150 eritrei a bordo fino a ieri l'altro della nave Diciotti.«Le soluzioni si trovano. Bisogna dialogare comunque per la Diciotti io non ci ho messo lo zampino. Il lavoro con il ministro dell'Interno si deve a padre Aldo Bonaiuti che segue l'opera di don Benzi, un'opera meritoria che da tempo salva dalla strada le prostitute. Poi è stata anche la Cei con il cardinale Bassetti il quale era qui a Dublino con me e al telefono guidava tutto. E, infine, c'è stato don Ivan Maffeis che negoziava con il ministro. So che anche l'Albania, l'Irlanda e il Montenegro hanno accettato di accogliere i migranti».