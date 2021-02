Niente Imu per gli enti religiosi, una nuova sentenza apre agli enti no-profit

Nell'ambito dell'annosa vertenza che contrappone le scuole religiose paritarie ai Comuni d'Italia per l'esonero dal pagamento dell'imposta I.M.U. fa giurisprudenza il recente deposito della sentenza n.9/2021 emessa dai giudici della Commissione Tributaria Regionale del Lazio nell’ambito di un contenzioso patrocinato dall’avvocato Francesco Nania di Napoli e promosso da un Istituto Religioso in materia di esenzione IMU per immobili adibiti a scuola paritaria.

L’avvocato Nania ha affermato: «I giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno integralmente accolto le doglianze del contribuente ed annullato l’avviso di accertamento emesso ai fini I.M.U. dal Comune di Roma, sussistendo tutti i requisiti per l'esenzione rivendicata dallo stesso contribuente. La questione assume particolare rilevanza poiché molti comuni d’Italia (compreso quello di Roma) in questo inizio 2021 hanno notificato numerosi avvisi di accertamento ai fini Imu proprio a carico di Enti religiosi che svolgono, con modalità non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ritenute dai Comuni (senza alcun specifico riscontro) non meritevoli del beneficio all’esenzione. Pertanto, i principi enunciati con la citata la sentenza n.9/2021 aprono nuovi scenari favorevoli agli enti no-profit atteso che molte Commissioni Tributarie, sull’onda dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 10124/2019) hanno fino ad oggi disconosciuto la valenza del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 200/2012».

