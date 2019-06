La Lega in piazza con il Family Day e il Vaticano apre all'incontro col Papa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Giugno 2019, 09:00

La copertura di Matteo Salvini è totale: il ddl sull'eutanasia, presentato dal M5S, andrà per le lunghe. Parola del leader della Lega che l'altro giorno ha rincuorato il senatore Simone Pillon, Massimo Gandolfini (Family Day) e Jacopo Coghe (Generazione famiglia) durante un rapide vertice nei pressi del Senato. L'obiettivo è rinviare la pratica a settembre unendo poi al dibattito politico (salvo crisi con il M5S) un evento di piazza: una Verona bis, ma nella Capitale. Davanti alla basilica di San Giovanni. Al momento è difficile capire come andrà a finire, se l'offensiva pro life si trasformerà davvero in una grande, imponente, oceanica manifestazione trasversale, come quella passata agli annali nel 2007, quando il Family Day incamerò la presenza compatta di tutte le organizzazioni cattoliche e quasi un milione di persone in strada, oppure se finirà per essere l'ennesima kermesse chiassosa e poco coinvolgente, nonostante la buona volontà degli organizzatori, che poi sono sempre gli stessi, a cominciare da Gandolfini. Anche l'ultima replica a Verona è opera sua. Stavolta la macchina organizzativa sta pensando in grande e si è messa in moto per fine settembre con l'obiettivo di stoppare la legge sull'eutanasia. Il periodo non è casuale, visto che la Corte Costituzionale si riunirà il 24 settembre per valutare cosa fare, visto che aveva dato 12 mesi di tempo al Parlamento di approvare una legge sull'assistenza alla morte volontaria. Al momento sono coinvolti i cattolici più convinti di quella frastagliata realtà che da tempo si batte in solitaria per difendere la vita dall'inizio al suo fine naturale, spesso scontrandosi con le posizioni tiepide dell'episcopato e con la linea del non expedit scelta da Papa Francesco per non spaccare ulteriormente la Chiesa italiana, già messa a dura prova da bergogliani e anti-bergogliani.