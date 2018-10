In Europa la Bibbia è all'angolo, nelle Filippine è stato il libro più letto del 2017

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 18:14

Città del Vaticano - Ecco spiegato perchè lo sguardo del Papa si rivolge con grande attenzione e speranza all'Asia, continente che spiritualmente continua a stupire.Mentre in Italia (tanto per fare un esempio europeo) uno dei libri più letti l'anno scorso è stato lo scrittore Fabio Volo, nelle Filippine la Bibbia è di gran lunga il libro più letto nel corso del 2017. Ad affermarlo è un recente sondaggio condotto dal National Book Development Board, un organismo governativo. Secondo i risultati del sondaggio, visionati dall’Agenzia Fides, nonostante la crescente secolarizzazione presente nel paese a larga maggioranza cattolico, il 72% della popolazione legge ancora con continuità la Sacra Scrittura.Il vescovo Arturo Bastes di Sorsogon, che per anni ha presieduto la Commissione episcopale per l'apostolato biblico, ha accolto con favore i risultati dell'indagine e ha affermato a Fides che «è una buona notizia che la Bibbia resti un libro molto letto nel nostro paese». Il vescovo riferisce poi che negli ultimi 10 anni sono state distribuite 10 milioni di copie della Bibbia alle famiglie filippine.«Nonostante il frequente utilizzo di social media e mezzi moderni, i filippini non dimenticano di leggere la Bibbia come fonte di conforto e ispirazione per affrontare le sfide del presente. Non solo i cattolici, ma anche i fedeli di altre denominazioni cristiane leggono la Bibbia per iniziare la loro giornata in adorazione, nella lode e nel ringraziamento a Gesù», ha spiegato a Fides Jayson Marco Caesar Leones, assistente al Centro Escolar della Manila University.Il National Book Development Board aveva già promosso un simile sondaggio nel 2012 e allora il 58% degli intervistati affermava che la Bibbia era il libro più letto. Le Filippine hanno una popolazione di 110 milioni di abitanti, all'80% cattolici, divisi in 86 diocesi