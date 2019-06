Papa Francesco contro la deriva queer: i bambini devono avere un padre e una madre

Lunedì 10 Giugno 2019, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 17:28

I bambini devono crescere con una mamma e un babbo. Papa Francesco mette dei paletti spiegando che la tendenza che si sta imponendo a livello internazionale e a livello legislativo sulla sessualità liquida, sulla teoria queer che mette in discussione l'identità sessuale degli individui, affermando che è costruita socialmente, va contrastata. In un documento vaticano che non mancherà di scontentare l'ala più liberal dellama che, in compenso, verrà apprezzata da tutta quella ampia fetta di cattolici contrari a coppie gay e ad adozioni a coppie gay, si affrontano sotto diversi punti di vista i problemi di natura teologica, educativa, pastorale. Il testo è stato licenziato dalla Congregazione che si occupa delle scuole e delle università cattoliche di tutto il mondo e porta la firma del cardinale. Un punto di incontro però con le nuove correnti riguarda la lotta comune contro il bullismo e le violenze di genere.. «Emerge da varie forme di un’ideologia, genericamente chiamata gender, che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo».«È quello del bambino a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva. Continuando a maturare nella relazione, nel confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità di un padre e di una madre, e così preparando la maturità affettiva».«Sesso e genere non sono più sinonimi e, quindi, concetti interscambiabili, in quanto descrivono due entità diverse. Il sesso definisce l’appartenenza a una delle due categorie biologiche che derivano dalla diade originaria, femmina e maschio. Il genere, invece, è il modo in cui si vive, in ogni cultura la differenza tra i due sessi».