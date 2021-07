Germania, pesanti conseguenze finanziarie per la Chiesa che conta sempre meno fedeli

Città del Vaticano - L'emorragia di cattolici in Germania da circa un decennio è costante e si sta facendo sentire anche in termini finanziari, visto che nelle casse della Chiesa entrano miliardi di euro in meno. Durante l'anno della pandemia, però, questo devastante trend negativo si è un po' rallentato rispetto all'andamento dei periodi precedenti. Non che una rondine faccia primavera, ma ha acceso una piccola luce ai vescovi tedeschi alle...

