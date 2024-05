Si chiama Riccardo, è un bambino di 8 anni che vive nel campo Rom di Cupa Perillo, sotto i piloni dell'Asse mediano, tra Scampia e Mugnano, e da qualche anno, con altri ragazzini della stessa provenienza, è inserito in un lavoro di catechesi della Chiesa di Santa Maria della Speranza. A lui è toccata la possibilità di fare, ieri, una domanda a Papa Francesco, nel corso della Giornata mondiale dei bambini allo stadio Olimpico di Roma. Oltre 50mila presenze da oltre cento nazioni per il primo raduno dei più piccoli. «Una festa di pace, una celebrazione di fraternità», è stata definita la prima Giornata mondiale dei bambini, condotta da Carlo Conti con, tra gli altri, Renato Zero, Lino Banfi, Gigi Buffon, alla presenza del pontefice. E a fare una domanda al Papa, anche Riccardo, appunto, un ragazzino del campo rom di Scampia. «Come si fa ad amare tutti?», ha chiesto il piccolo del Campo di Cupa Perillo. «La domanda - ha risposto Francesco - è un po' difficile. Non è facile: dobbiamo cominciare dal poco. Amare chi è più vicino a noi. Ma se io non amo la mia compagna di scuola o il compagno non va. Cominciare dal poco».

APPROFONDIMENTI Papa Francesco ai pacifisti: «Fatevi sentire» Carlo Acutis sarà santo, chi era il 15enne spiegava i miracoli alla Gen Z Verona, il Papa fa visita ai detenuti del carcere: «Santità, siete nu piezz’’e core»

Riccardo, in realtà, ha cominciato quasi dal nulla. Il campo Rom di Scampia è uno dei fronti caldi dell'emergenza della provincia di Napoli. Baracche, case di cartone, roulotte, e soprattutto rifiuti che si sviluppano come colline per centinaia e centinaia di metri; spazzatura di ogni sorta, dalle vernici tossiche alle gomme ai tessili dati spesso alle fiamme per liberare nuovi spazi; una vera bomba ecologica, dove attualmente vivrebbero (difficile dare numeri precisi) 300 persone, anche se è in corso un piccolo e costante esodo verso i campi di altre zone, innanzitutto Castelvolturno, che sta lentamente svuotando l'accampamento dell'area a nord di Napoli, dove la situazione viene considerata ingestibile dagli stessi Rom.

Riccardo fa parte del gruppo di sette bambini di questo campo che la notte di Pasqua, a Scampia, hanno ricevuto il battesimo e il prossimo 2 giugno faranno la Prima comunione. Erano tutti a Roma, insieme ad altri 50 ragazzini Rom, molti provenienti anche dal campo di Ponte Riccio a Giugliano, e anche un piccolo gruppo di bambini di altri rioni di Scampia. «Arriviamo alla Giornata di Roma con un lavoro che viene da lontano - spiega padre Eraldo Cacchione, gesuita, della Chiesa di Santa Maria della Speranza - Riccardo è solo uno dei tanti che sono venuti a questo appuntamento. Lo abbiamo scelto per la sua spigliatezza, per sue doti da leader, e si sono viste tutte con quella domanda. È in corso un progetto vasto di integrazione sul territorio, ci lavoriamo da anni. Un intervento importante di scolarizzazione innanzitutto per il camp Rom di Ponte Riccio, quello dove è più difficile entrare vista lo localizzazione piuttosto lontana dal centro. Siamo riusciti a portare a scuola a Giugliano oltre 60 bambini. Quelli di Cupa Perillo, a Scampia, a scuola ci vanno già perché gli edifici sono a ridosso ed è stato più semplice coinvolgerli. Ma anche lì, le condizioni di vita sono molto complesse. Sono persone che cercano dignità, una casa, una opportunità».

A Cupa Perillo, lo scorso anno, don Mimmo Battaglia fece la via Crucis proprio tra le baracche dei Rom. Lì cominciò il percorso del piccolo Riccardo, che frequenta attualmente il catechismo in Via Ghisleri, nella chiesa che dagli anni Novanta è affidata ai gesuiti. Proprio questi hanno una lunga tradizione di presenza a Scampia, c'erano quando non c'era nessuno. Presero la Rettoria di Santa Maria della Speranza nei primi anni Novanta, e insediarono nel quartiere anche il Centro Alberto Hurtado, con Padre Valletti. Catechismo, scoutismo, anche cooperative sociali con laboratori di sartoria e legatoria del libro. Ma più di tutto, lavoro sociale, recupero dalla strada, aggregazione e lavoro di rete. «Educazione, sport, scuola e doposcuola - continua padre Eraldo -, sono questi i mezzi con cui attrezziamo il nostro impegno. Abbiamo un catechismo misto, con i ragazzi del posto, che a loro volta hanno provenienze complesse come quella delle Case dei puffi. E l'integrazione, i percorsi misti, sono la base del nostro lavoro». Un impegno quotidiano fatto non solo dai gesuiti ma con la fondazione Migrantes, con la Caritas, con la Diocesi di Napoli, con la Cei, e dentro una rete di associazioni del territorio che, ciascuno per la sua parte, ma spesso in cooperazione, costruisce percorsi e ottiene quotidianamente piccoli, grandi risultati. Come portare dal papa decine di bambini, per lo più Rom, e dare a uno di loro, Riccardo, la possibilità di fare una domanda a Francesco. «Millecolori - conclude padre Eraldo - Si chiama così il nostro coro. Mi pare che la parola dica tutto».