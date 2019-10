«Giovanni Paolo II il Papa della famiglia», mercoledì convegno al Campidoglio

Mercoledì 30 Ottobre alle 17 in Campidoglio, presso la Sala Pietro da Cortona, il Centro Europeo per il Turismo e la Cultura organizzerà un Convegno dal titolo: “Giovanni Paolo II. Il Papa della famiglia – Un ricordo a 100 anni dalla nascita».



Dopo il saluto della sindaca di Roma Virginia Raggi e del presidente dell’Ente Giuseppe Lepore prenderanno la parola l’arcivescovo, nunzio apostolico Agostino Marchetto, i senatori Pier Ferdinando Casini e Luigi Zanda e il prof Gian Maria Fara, sociologo e presidente di Eurispes. Coordinerà i lavori la giornalista Franca Giansoldati. Presiederà e concluderà l’evento il vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano Angelo Comastri.



L’evento celebrativo è promosso per ricordare a 100 anni dalla sua nascita il grande impegno personale profuso dal Santo Pontefice in difesa dei valori della famiglia. Per san Giovanni Paolo II, come ricordano testimoni a lui molto vicini, l'amore era molto importante per il mondo che ne ha estremo bisogno. Ma l'amore, si apprende in famiglia, è questo il luogo naturale in cui sorge e si alimenta. Proclamare Wojtyla papa della famiglia non solo rimette la famiglia al centro dell'attenzione della Chiesa e della società, a fronte dei tanti attacchi che ne minano l'esistenza e la sopravvivenza, ma gli attribuiscono una linea pastorale ben segnata; è proprio la famiglia il tema su cui ripose le sue speranze per rinnovare il mondo e la società. © RIPRODUZIONE RISERVATA