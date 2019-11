La Cei chiede a Conte di non fare tagli al Fondo per l'editoria, settimanali diocesani a rischio

Città del Vaticano – I vescovi chiedono al governo Conte di non fare tagli al fondo per l'editoria. A chiedere sostegni per i settimanali diocesi è la Cei che si fa portavoce della preoccupazione dei 180 fogli diocesani messi in crisi dalla spending review intrapresa con il precedente governo.

Misna, chiude la voce dei missionari. L'editoria cattolica perde un altro pezzo

«I Vescovi italiani chiedono che venga mantenuto il sostegno a favore di questi presidi. È in gioco il pluralismo dell’informazione! L’obiettivo, ricordava il Presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il Consiglio nazionale della Federazione, è contribuire a mantenere la formazione di coscienze libere (...). Non possiamo non fare nostre queste parole. E rilanciarle con fermezza, insieme alla preoccupazione per le consegne postali. Sono “angosce” che gravano sul lavoro di tanti» ha detto monsignor Stefano Russo.

Ultimo aggiornamento: 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA