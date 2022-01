Papa Francesco, stretta anti-Covid in Vaticano: multe fino a 1.500 euro a chi non porta la Ffp2

Città del Vaticano – Fioccano multe salate in Vaticano a chi non porta la mascherina FFP2, a chi non rispetta la distanza di sicurezza, a chi è positivo e non rispetta l'isolamento fiduciario e viene trovato in giro, come se niente fosse. I primi giorni dell'anno il Governatorato ha firmato una ordinanza per regolare le situazioni di inadempienza. Le sanzioni previste vanno da 25 euro fino a 1500 euro. La tabella delle multe è contenuta in un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati