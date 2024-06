Papa Francesco chiede a Israele di far entrare gli aiuti umanitari a Gaza e ringrazia la Giordania per il prossimo summit

Dopo avere chiesto il cessate il fuoco due giorni fa davanti agli ambasciatori di Israele e Palestina lasciandosi scappare pure anche una amara battuta – «speriamo di non ritrovarci di nuovo qui nei giardini vaticani tra dieci anni ad innaffiare l'ulivo della pace» – Papa Francesco all'Angelus ha lanciato un appello per la popolazione di Gaza «stremata dalla guerra». Senza citare esplicitamente Israele lo ha di fatto criticato per rallentare l'ingresso nella Striscia di materiale umanitario e, al contempo, ha ricordato che tra due giorni ad Amman si terrà una conferenza internazionale sulla situazione umanitaria convocata dal re di Giordania, dal presidente dell'Egitto e dal segretario delle Nazioni Unite. Vi parteciperanno anche gli Usa, con il sottosegretario Blinken e l'Europa con Michel. Di fatto si tratta del primo vero incontro umanitario su Gaza che cade a ridosso del G7 in Puglia.

Ostaggi liberati, il dramma di Almog Meir Jan: il papà morto in casa «di dolore» prima di sapere che il figlio fosse vivo. Hamas: 274 morti nel blitz

«Mentre li ringrazio per questa importante iniziativa incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza stremata dalla guerra.

Gli aiuti umanitari devono potere arrivare a chi ne ha bisogno e nessuno lo può impedire» ha detto Francesco parlando ai fedeli raccolti in piazza san Pietro. La conferenza "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza" si tiene su invito del re Abdullah, del presidente egiziano Abdel Fattah Sisi e del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. E' a livello di capi di stato e di governo e dei capi delle organizzazioni umanitarie e di soccorso internazionali. I delegati si riuniranno al King Hussein Bin Talal Convention Centre nel Mar Morto per identificare i modi per rafforzare la risposta della comunità internazionale al disastro umanitario. La guerra sta causando sofferenze estreme all'intera popolazione con traumi diffusi e distruzione senza precedenti, nonché carenza di accesso a ripari, cibi e medicine.

Papa Francesco invia un telegramma a Khamenei per la morte di Raisi, con lui aveva parlato il 6 novembre per Gaza

Re Abdullah da tempo chiede il cessate il fuoco immediato e permanente e ha invitato la comunità internazionale «ad assumersi le proprie responsabilità verso l'aumento degli aiuti a Gaza e la garanzia del suo flusso ininterrotto». Ha anche chiesto di sostenere l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) «per consentirle di fornire i suoi servizi umanitari nell'ambito del suo mandato delle Nazioni Unite, soprattutto alla luce del deterioramento delle condizioni a Gaza», ha aggiunto.

Papa Francesco commosso a Verona, l'israeliano Maoz e il palestinese Aziz simbolo del perdono e della post guerra a Gaza

Il re giordano ha anche denunciato sui giornali giordani la crescente violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata facendo riferimento agli episodi che si continuano a verificare contro i convogli.