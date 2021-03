Vaticano, giallo sul passo indietro del generale Capolupo dopo la nomina a presidente dell'Idi

Città del Vaticano – Sono sempre più agitate le acque in cui naviga il mondo sanitario che gravita attorno al Vaticano. Bilanci in passato spesso in rosso, concordati preventivi in alcuni casi, salvataggi che si sono resi necessari col tempo, richieste di aiuto all'estero, cambiamenti repentini ai vertici. Insomma un concentrato di grane, molte delle quali ancora in attesa di soluzione.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati