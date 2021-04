Climat Change, corso gratuito del Vaticano per diventare attivisti della Laudato Si

Città del Vaticano - Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (Global Catholic Climate Movement) una rete di oltre 700 organizzazioni di varie nazionalità farà partire da Assisi - luogo simbolico - il corso on line di formazione per animatori ambientali ispirati ai principi della enciclica Laudato Si’, dal 13 aprile al 4 maggio.

APPROFONDIMENTI ALLARME GLOBALE Il Dalai Lama (che Francesco non vuole incontrare): «Il... MIND THE GAP Linda, mamma super-ecologica che ha creato una rete di famiglie... IL CASO Come "ribellarsi" e arrivare all'Ecologia Integrale,...

Al momento gli animatori sono 17mila, distribuiti su 73 paesi nei cinque continenti. In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la rete nazionale conta circa 1800 animatori. I primi corsi svolti l’anno passato sono serviti ad avviare nelle rispettive realtà locali, dalle parrocchie alle diocesi, lo spirito e le azioni concrete per evitare la distruzione del pianeta secondo una ottica improntata al Vangelo.

Il corso inizia martedì 13 aprile e si compone di 4 sessioni on line della durata di un’ora, con un questionario di valutazione al termine di ciascuna delle 4 sessioni e un’attività da realizzare durante la Settimana Laudato Si’ a chiusura di quest'anno. Il corso è gratuito ed è scaricabile qui: https://laudatosianimators.org/it/home-it/