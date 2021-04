Laudato sì, sabato il cardinale Bassetti ad Acerra

Sensibilizzare le Chiese in Italia per uno sguardo più attento e profetico alla custodia del creato a sei anni dalla Lettera enciclica Laudato sì di Papa Francesco sulla cura della Casa comune. È quanto si propongono la Conferenza episcopale italiana e la diocesi di Acerra, promotrici del convegno nazionale «Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro», in programma il prossimo 17 aprile ad Acerra. Al convegno prenderanno parte il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, monsignor Antonio di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana, monsignor Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute, e monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

«Terra dei fuochi - ripete Di Donna - non è un luogo ma un fenomeno vasto e diffuso». Nel corso del convegno, che sarà presentato alla stampa il prossimo 13 aprile, partirà «simbolicamente» la riflessione, online, sulla tematica, dei vescovi e rappresentanti di 78 diocesi della penisola.