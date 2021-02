Lourdes, 162 anni fa le apparizioni: storia, miracoli e appuntamenti di oggi, cosa c'è da sapere

Città del Vaticano - Esattamente 162 anni fa, accompagnata dalla sorellina e da un'amica, Bernadette Soubirou si recò in una località chiamata Massabielle, lungo il fiume Gave, dove c'è una grotta dove era facile raccogliere legnetti per il camino. Togliendosi le calze per attraversare il ruscello ed entrare nella grotta Bernadette sentì un suono singolare che sembrava quasi una folata di vento. Nelle cronache dell'epoca - quella che poi divenne Santa Bernadette, testimone delle visioni mariane a Lourdes - raccontò: «Ho visto una signora vestita di bianco: aveva un vestito bianco, un velo bianco, una cintura blu e una rosa gialla su ogni piede».

Bernadette intimorita si fece il segno della croce recitando il rosario con la Signora. Quando la preghiera terminò la Signora scomparve improvvisamente. Da quel momento (con mille problemi) prende l'avvio il culto mariano delle apparizioni più famose al mondo. La Madonna riapparirà alla pastorella altre 17 volte. La Chiesa impiegò parecchio tempo per riconoscerle, tra scetticismo e religiosità popolare crescente. Da allora le guarigioni scientificamente inspiegabili, collegate al santuario che nel frattempo fu costruito nei pressi della grotta, non si sono mai interrotte.

Oggi esiste a Lourdes un Bureau Medical – diretto da medici rigorosi e di varia nazionalità – che tengono il conto delle guarigioni inspiegabili. Solo una piccola percentuale viene definitivamente iscritta alla categoria dei miracoli, attribuiti per intercessione della Madonna di Lourdes. La cittadina francese sui Pirenei grazie al turismo e ai pellegrinaggi è divenuta in Francia un importante centro produttivo, e una indiscussa meta di viaggi, visite, pellegrinaggi, turismo spirituale da ogni parte del mondo.

Per celebrare l'anniversario della prima apparizione il vescovo francese Antoine Hérouard, delegato apostolico per il Santuario di Lourdes, oggi presiederà una messa che sarà trasmessa in diretta via streaming, poiché a causa della pandemia non sono possibili i raduni di fedeli. Dalle 14.30 alle 17.00 si svolgerà l'Adorazione del Santissimo Sacramento nella Basilica di Nostra Signora del Rosario (sempre trasmessa via streaming) mentre alle 15.30 si ripeterà il Rosario della Grotta (in italiano, alle 18.00 e alle 20.30). La giornata si chiuderà con la benedizione del Rettore monsignor Olivier Ribadeau-Dumas.

Dalla prima apparizione ne seguirono altre diciassette fino al 16 luglio 1858 con l'ultima. Rivelandosi come l'Immacolata Concezione, Maria, la Signora vestita di bianco, affidò a Bernadette il messaggio che il suo essere consisteva nel concepire il Figlio di Dio, e nell'essere tutto per Lui. «Per questo è Immacolata, abitata da Dio. Così la Chiesa e ogni cristiano devono lasciarsi penetrare da Dio per diventare a loro volta immacolati, radicalmente perdonati e graziati per poter essere anch'essi testimoni di Dio», si legge sul sito del santuario

Per ricordare le apparizioni Giovanni Paolo II istituì nel 1992 il Giorno del malato. In questi giorni si riuniranno via web con Lourdes più di 850 direttori di pellegrinaggi da tutto il mondo per fare il punto sulla pandemia che ha fatto letteralmente tracollare il settore in ogni santuario del pianeta, dal più grande, come quello messicano di Nostra Signora di Guadalupe, visitato da oltre 30 milioni di persone l'anno, al più piccolo.

«La pandemia è una grande opportunità per gli organizzatori di ripensare il pellegrinaggio a Lourdes. Non terneremo più alle folle oeaniche del 2018 o del 2019. Questo è accaduto anche dopo la prima guerra mondiale quando la febbre spagnola modificò le abitudini” ha spiegato il professor Alessandro De Franciscis direttore del Bureau Medical di Lourdes, in una intervista all'Eco di Bergamo.





Ultimo aggiornamento: 10:51

