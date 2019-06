Il Papa invia un commissario a Lourdes: nel mirino la gestione troppo aziendale del santuario

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 16:14

Città del Vaticano - Un commissario per. La decisione che ha presoricalca grosso modo quella che aveva annunciato due anni fa per un altro santuario al centro di dispute, chiacchiere, sospetti di traffici, quello di Medjugorje . Stavolta non si conoscono le motivazioni che hanno spinto Papa Francesco ad inviare nella cittadina dei Perenei un visitatore aopstolico che dovrà fare un dettagliato rapporto e occuparsi che la cura dei pellegrini sia al centro di preghiera e «testimonianza cristiana». Il visitatore scelto è monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, ora delegato “ad nutum Sanctae Sedis” (cioè a disposizione della Santa Sede) per il santuario di Lourdes.La lettera papale è stata letta nel piccolo centro dei Pirenei, luogo di una delle apparizioni mariane più popolari della storia, di fronte ai cappellani e ai responsabili amministrativi del santuario. L’ha resa pubblica a mezzogiorno l’arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il dicastero che da due anni ha ricevuto l’incarico di valorizzare la pastorale dei santuari.«A seguito delle verifiche» condotte da Fisichella, scrive il Papa, «desidero comprendere quali ulteriori forme il santuario di Lourdes possa adottare, oltre alle molteplici già esistenti, per divenire sempre di più un luogo di preghiera e di testimonianza cristiana corrispondente alle esigenze del Popolo di Dio».Il mandato del vescovo Hérouard, che non lascerà il suo incarico a Lille - spiega Vatican News - sarà limitato al solo santuario, mentre la diocesi di Tarbes e Lourdes rimarrà affidata al vescovo Nicolas Jean René Brouwet. «Da notare il fatto che la nomina del delegato non è a tempo indeterminato (come invece è stata quella di monsignor Hoser a Medjugorje) e ciò significa che, nelle intenzioni, non si tratta di un incarico permanente ma a tempo, finalizzato alla cura pastorale e spirituale dei pellegrini».