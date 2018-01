Sulla statua della Madonna un rivolo rosso: «Sembra sangue», giallo nelle Marche

Martedì 23 Gennaio 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 22:55

MACERATA - Misticismo o scherzo di cattivo gusto? Un mistero avvolge la statua delladi Medjugorje che si trova adi Caldarola e che da domenica scorsa mostra una macchia rossa, simile a sangue, sulla parte sinistra del velo. A rendere noto il fatto è stato proprio il proprietario della statua, Francesco Baroni, che insieme a sua moglie gestisce l’osteria “L’Eremo”, a pochi passi da dove ha installato la statua cinque anni fa. «Mi sono accorto della striscia rossa sulla statua domenica a pranzo – racconta Baroni - . Una famiglia di nostri amici, di Tolentino, si trovava a pranzo nel nostro ristorante e, parlando, ho iniziato a raccontare delle mie esperienze di viaggio a Medjugorje. Una volta raggiunto il posto ci siamo accorti, insieme, di questa macchia rossa che parte dal capo della statua e arriva fino alla spalla. Non so di cosa si tratti, non era mai capitato prima». Curioso di sapere cosa sia e in che modo quella macchia sia finita sul velo della Madonna, Francesco Baroni ha avvertito i carabinieri e l’Asur per poter fare le analisi e chiarire il mistero.