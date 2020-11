Maradona, il Papa gli dedica una storia su Instagram: #RipMaradona è l’hashtag che accompagna la foto

La scomparsa di Diego Maradona ha scosso anche Papa Francesco. Che mai, fino al momento, si era spinto a tanto. Sull’account Instagram del Pontefice è infatti apparsa una storia: si vedono i due, ritratti in una foto, durante un loro incontro in Vaticano di qualche anno fa. Sorridenti e felici, Maradona anche emozionato nell’essere vicino al Vicario di Pietro, argentino come lui, e che non ha mai nascosto la sua fede calcistica, essendo grande tifoso del San Lorenzo, uno dei club storici del paese sudamericano. #RipMaradona è l’hashtag che accompagna la fotografia.

NON SOLO LETTERA E PREGHIERE

L’emozione della morte del più grande di tutti i tempi ha fatto breccia in maniera prepotente anche all’interno delle mura vaticane. Oltre alla lettera inviata ai familiari e il ricordo nella preghiera, il Pontefice ha voluto fare un altro gesto. Meno spirituale di quanto ci ha abituato. Ma che lo avvicina ancora maggiormente ai fedeli. Il Papa è un grande appassionato di calcio e non ne ha mai fatto mistero sin dal suo insediamento ai vertici della Chiesa: “Il calcio è il gioco più bello del Mondo” si è spinto a dire durante l’evento “Il calcio che amiamo” poco più di un anno fa. La storia di oggi è la prova che ci crede davvero.

