Profughi della nave Diciotti, primi arrivi nelle diocesi della Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sei i migranti che erano a bordo della nave Diciotti pronti a raggiungere la Campania grazie alla disponibilità offerta da tutte le diocesi della regione. A inviare la lettera ai vertici della Cei, con la quale la Chiesa si dichiarava in prima linea per l'accoglienza dei profughi, è stato monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e delegato alla Carità per la Conferenza Episcopale Campana. Poche righe scritte di suo pugno per offrire al cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, la totale disponibilità dei vescovi campani, e di Napoli naturalmente, a ospitare uomini, donne e bambini.