Morto il vescovo Giuseppe Matarrese, fratello di Antonio ex presidente della Federcalcio

Monsignor Giuseppe Matarrese, 86 anni, è morto oggi a Bari. Giuseppe Matarrese è fratello dell'ex presidente della Federcalcio Antonio e dell'ex presidente del Bari Vincenzo e dell'imprenditore edile Michele. Si tratta di una delle famiglie più in vista della città pugliese. Monsignor Giuseppe, originario di Andria, è stato vescovo di Frascati dal 1989 al 2009. È stato vescovo di Frascati dal 1989 al 2009. Ne dà notizia l'attuale guida della diocesi, mons. Raffaello Martinelli. «La salma - fa sapere Martinelli - è collocata nella chiesa del Gesù per la preghiera personale di suffragio, oggi sino alle ore 20, e lunedì dalle 7 alle 16». I funerali si svolgeranno domani alle 17 in Cattedrale, presieduti dal Card. Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma.

